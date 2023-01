Mixer | stasera su Rai 3 la seconda puntata del programma di Giovanni Minoli | ospiti e anticipazioni VIDEO

(Di giovedì 19 gennaio 2023)inserata su Rai 3 torna- Vent'anni di televisione: Ecco glie ledeldi12 gennaio 2023 su Rai 3 inseratatorna con una nuovadi- Vent'anni di televisione. Tra i gli argomenti che saranno trattati questa sera ci sono, tra l'altro, lo scandalo della P2 e l'incubo atomico. Il viaggio retrospettivo dinella storia del suo rotocalco d'attualità che ha segnato un'epoca si sofferma sul 1981. Ilandrà in onda anche mercoledì 25 gennaio in prima serata su Rai Storia. I ...

Movieplayer

... mentre Diana , la prima DJ ad esibirsi dietro la maestosa consolle composta da un, due CDJs ... E perCosa ci avete preparato Qual è il mood dei Nu Soul City peraprirà ......40 - Il cavallo e la torre 20:50 - Un posto al sole 21:20 - Splendida cornice 23:15 -. Venti ... IT 19:52 - TEMPESTA D'AMORE - 8 - PARTE 2 - 1aTV 20:30 -ITALIA 21:20 - DRITTO E ROVESCIO 00:... Mixer, stasera su Rai 3 la seconda puntata del programma di ... Stasera in seconda serata su Rai 3 torna Mixer - Vent'anni di televisione: Ecco gli ospiti e le anticipazioni del programma di Giovanni Minoli Stasera 12 gennaio 2023 su Rai 3 in seconda serata ...Dal 12 gennaio, su Rai 3, il nuovo programma del giornalista con gli storici faccia a faccia: da Monica Vitti a Marco Pannella ad Adriano Celentano. Lo scoop L'intervista a Berlinguer ...