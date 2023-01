Mitan Telematica ottiene il bollino di azienda affidabile | attestati i requisiti e la trasparenza dell’operatore

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Parte questa settimana il primo ciclo del Decennio Digitale Europeo per il 2030 e la trasformazione digitale si conferma come uno dei pilastri della società e dell’economia europea. Gli Stati membri e la Commissione hanno definito congiuntamente obiettivi e traguardi concreti che aziende e istituzioni, accompagnati da un processo ciclico di cooperazione, dovranno raggiungere nei quattro settori chiave delle competenze digitali, delle infrastrutture e connettività, della digitalizzazione delle imprese e dei servizi pubblici online. In questo contesto di sviluppo europeo, gli imprenditori italiani devono dotarsi di partner solidi e aggiornati per adeguarsi alle novità tecnologiche e adeguarsi alle direttive. Affidare i servizi di comunicazione interna ed esterna a professionisti qualificati, rappresenta anche un prezioso vantaggio competitivo. Nella scelta del fornitore giusto una ...

PPN - Prima Pagina News

si qualifica come società di servizi di telecomunicazioni affidabile per la trasparenza della proposta commerciale, la condotta etica e l'adeguata formazione del personale. Parte ...Nel campo dei servizi TLC, la certificazione è stata appena conseguita daS.r.l. , operatore autorizzato per i servizi di comunicazione elettronica. L'azienda ha ottenuto il bollino ... Da Assium bollino di azienda affidabile per Mitan Telematica Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Parte questa settimana il primo ciclo del Decennio Digitale Europeo per il 2030 e la trasformazione digitale si conferma come uno dei pilastri della società e dell’economia europea. Gli Stati membri e ...