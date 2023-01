Miracolo Cnel | schiva lo scioglimento | moltiplica le spese

Leggi su panorama

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tutte le forze politiche lo vogliono cancellare eppure il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro rimane saldo (in attesa di modifica costituzionale). E nel frattempo incrementa il suo bilancio di previsione per il 2023. Ma si immagina che costerà di più, molto di più. A sentire i parlamentari non ci sono dubbi: se c’è una riforma su cui tutti, a destra come a sinistra, sono d’accordo è l’abolizione del. Giudicato superfluo dalla classe politica, la cancellazione dalla Carta costituzionale del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro era prevista già dalla riforma Boschi-Renzi. Progetto naufragato con il referendum del 4 dicembre 2016. Anche nella scorsa legislatura, però, i gialloverdi prima e i giallorossi poi avevano negli intenti programmatici quello di abolire l’organo costituzionale. E oggi? Pare che la musica non sia cambiata. Tra le leggi ...