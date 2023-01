Minaccia i Carabinieri durante la partita del figlio | Daspo per un papà

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sempre più spesso, sui campi di calcio dilettantistici, e soprattutto nelle categorie dedicate ai più giovani, si vedono genitori che trasmettono dei cattivi esempi sui comportamenti da tenere in campo ai propri figli. Oggi vi parliamo della vicenda legata a undi un ragazzo, che nell’agitazione per tifare la squadra del proprio, è arrivato addirittura are le Forze dell’Ordine presenti su quel campetto di periferia. “Ili militariladel”:per il genitore Il Questore di Latina, nel quadro delle attività dirette a contrastare tutti i fenomeni legati alle violenze in occasione delle manifestazioni sportive, ha emesso in data 27 dicembre 2022, su proposta della Stazione dei ...