(Di giovedì 19 gennaio 2023) Master Group Sport, in collaborazione con A. Di. Se - Associazione Italiana Direttori Sportivi, organizza per il 30 e 31 prossimi la tradizionale fase finale della sessionedel Calcio

Agenzia ANSA

Sono certo che lasaprà accogliere gli addetti ai lavori con grande senso di ospitalità, come ha sempre fatto dagli inizi". In occasione della prima giornata, secondo quanto stabilito dalla ...... la stessa in cui insegnò Galileo Galilei durante gli anni della sua docenza,divulgatori ... Berkeley, EPFL, Stoccolma, Ca' Foscari, Politecnico di), che forniranno una fotografia ... Milano ospiterà la chiusura del mercato invernale - Calcio