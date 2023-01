Milano moda uomo | le novità e i 10 trend dalle sfilate autunno inverno 2023

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Laè terminata da poche ore e senza dubbio non sono mancati colpi di scena, soprese e anche tante idee da copiare.: leUno dei concetti forti emersi/24 è stato il cambiamento. Sia inteso come cambio di rotta come per Gucci, che in mancanza dell’ex direttore creativo ha deciso di mettere in luce un estetica più pulita, oppure come il nuovo inizio di JW Anderson che ha spogliato il suo brand per mostrare pensiero e anima attraverso pochi capi distintivi, o ancora come per Dolce e Gabbana che ha scelto un ritorno alle origini presentando ...