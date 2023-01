Milan vs Inter 0-3 i rossoneri ne escono demoliti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Termina il match delle ore 20.45 travs0-3 che vede aggiudicata la super coppa ai nerazzurri. Dal derby dio che si è svolto nel campo neutro di Riyad in Arabia Saudita ilne esce demolito.vs0-3: un Dzeko in forma strepitosa Simone Inzaghi può essere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi che trascinati dall’attaccante bosniaco in una forma smagliante chiudono il match praticamente nella prima metà del match. Tra i, grazie anche alla prestazione degli avversari, si evidenzia il brutto periodo della retroguardia, che sul finale regala il tris a Lautaro Martinez. Nel primo tempo i nerazzurri sono già in vantaggio al 10? con Dimarco, su azione combinata tra Dzeko e Barella, il quale lanciato in profondità dal ...