Pianeta Milan

Considerando le ultimesfide giocate in casa dai gialloblù, solamente in due occasioni (controe Juve), hanno avuto più di quattro occasioni per calciare dalla bandierina. I giallorossi, ...... e mettendo il sigillo nella ripresa grazie a Lautaro Martinez, chiudendo la partita- ... Cinque dei 'grandi' club della Premier League hanno registrato un aumento dei ricavi in euro del ... Milan, sei stanco e non corri più: cosa sta succedendo | News Numeri davvero positivi per il Milan a livello societario rispetto al recente passato. Ma manca ancora per raggiungere le vette europee.L’ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante il post partita della Supercoppa Italiana, per commentare la sfida andata in scena a ...