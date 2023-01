Milan | Pellegatti | “Dicono ci sia stato un contatto tra Maldini e Buffon”

Daily Milan

...Carlosul suo canale Youtube: 'CalcioStyle parla di una indiscrezione: potrebbe esserci stato un contatto tra Paolo Maldini e Gianluigi Buffon negli ultimi giorni. Quasi come se il...Dopo aver dato i risultati (negativi) del sondaggio su un eventuale ingaggio di Buffon vista l'emergenza portieri alCarlo, nell'intervento sul suo canale youtube, si sofferma sull'ex milanista Kessie e dice: 'Lui voleva tornare in rossonero ma mi dissero che non c'erano la basi per un ritorno, ora ... Milan, Pellegatti: «Indiscrezione che mette i brividi» La sconfitta in Supercoppa potrebbe aver aperto una piccola crisi in casa Milan. Il compito di Pioli ora si fa più complicato ...Tiene banco in casa Milan il nodo portiere con il direttore tecnico Maldini che sta già pensando a una suggestione clamorosa ...