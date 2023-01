Milan - Inter | la moviola | Maresca | brividi nei primi 2' Che rischi in area

la Repubblica

TORINO - Una finale di Supercoppa deludente per ildi Stefano Pioli, surclassato per 3 - 0 da una superche con le reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez porta a casa derby e trofeo. Un momento difficile per i rossoneri, un avvio di ...Calhanoglu, la frase che fa infuriare i tifosi del" Avevamo fame, loro devono rispettarci. È finita 3 - 0 e li abbiamo mandati a casa velocemente, li abbiamo mangiati . Ora pensiamo a lunedì, ... Milan-Inter, perché il pallone del gol di Dimarco è stato messo dentro una teca di vetro "Super Inter" è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport, dedicato quindi al netto 3-0 con cui nerazzurri hanno battuto il Milan ...Inter, dopo la vittoria di Supercoppa contro il Milan ha parlato anche Alessandro Bastoni. Il difensore ha gioito e rassicurato sul suo futuro in nerazzurro.