Milan-Inter | Dimarco | “Avevamo voglia di vincere da Milano Su Calhanoglu…”

Commenta per primo Federico Dimarco - laterale dell'che ha realizzato il vantaggio nerazzurro contro il- , ai microfoni di Mediaset , ha commentato così la vittoria della Supercoppa Italiana : 'Un'emozione indescrivibile, poi segnare in ...Commenta per primo Alessandro Bastoni , ai microfoni di Mediaset , ha analizzato la vittoria dell'sulin Supercoppa Italiana : ' Ci tenevamo tanto a vincere il derby, avevamo il dente avvelenato dopo la festa scudetto dell'anno scorso. Siamo stati bravi nell'atteggiamento, nell'...L'esterno vive una serata da sogno, il centrocampista realizza un assist da manuale e stravince tutti i duelli ...(ANSA) - MILANO, 18 GEN - "Siamo partiti male, poi è diventata difficile. Loro sono bravi in quello che fanno ma stasera non abbiamo messo la prestazione per meritare. Dobbiamo ...