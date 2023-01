Milan-Inter | Bastoni | “Avevamo il dente avvelenato dalla loro festa scudetto”

Commenta per primo Il difensore delSimon Kjaer ha preso la parola ai canali ufficiali della società rossonera dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro l': 'Siamo partiti male, poi è diventata difficile. Loro sono ...Matteo Darmian, esterno dell', esulta per il successo in finale di Supercoppa Italiana: le parole dopo il 3 - 0 alMatteo Darmian ha parlato aTv dopo la finale di Supercoppa Italiana. LE PAROLE - "Siamo veramente felici, quando c'è in palio un trofeo e si porta a casa è sempre speciale, poi era un ...RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Non c’è storia a Riyadh, l’Inter batte per 3-0 il Milan e conquista la Supercoppa Italiana per il secondo anno consecutivo, con Simone Inzaghi al terzo trofeo del ...Ci sono diverse considerazioni da fare per quanto riguarda Milan-Inter di Supercoppa, soprattutto andando ad analizzare migliori e peggiori di una sfida che si è ...