Milan-Inter 0-3 | Pioli | “Un trofeo mancato | i nostri demeriti ci sono”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Stefano, tecnico del, ha commentato nel post-partita il match di Supercoppaai microfoni di Mediaset eTv. Pesante sconfitta per la formazione diche, scuro in volto, ha risposto con amarezza alle domande dei giornalisti. Il Diavolo sta vivendo il periodo più buio: dopo la prima giornata di campionato vinta post Mondiale, ilha pareggiato in campionato con Roma e Lecce per il rotto della cuffia ed è uscito dalla Coppa Italia. I rossoneri devono assolutamente riprendere in mano la situazione, altrimenti sarà ardua riconfermarsi campioni d’Italia.: “Non abbiamo giocato una grande partita” Stefano, tecnico del, ha ...

Commenta per primo Il difensore delSimon Kjaer ha preso la parola ai canali ufficiali della società rossonera dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro l': 'Siamo partiti male, poi è diventata difficile. Loro sono ...Matteo Darmian, esterno dell', esulta per il successo in finale di Supercoppa Italiana: le parole dopo il 3 - 0 alMatteo Darmian ha parlato aTv dopo la finale di Supercoppa Italiana. LE PAROLE - "Siamo veramente felici, quando c'è in palio un trofeo e si porta a casa è sempre speciale, poi era un ...RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Non c’è storia a Riyadh, l’Inter batte per 3-0 il Milan e conquista la Supercoppa Italiana per il secondo anno consecutivo, con Simone Inzaghi al terzo trofeo del ...Ci sono diverse considerazioni da fare per quanto riguarda Milan-Inter di Supercoppa, soprattutto andando ad analizzare migliori e peggiori di una sfida che si è ...