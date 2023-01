Milan-Inter 0-3 | Kjaer | “Basta con il discorso dei giovani! Cresciamo”

... Marinelli di Tivoli Bologna - Cremonese (23/01, ore 18.30) arbitro: Marchetti di Ostia Lido- Empoli (23/01, ore 20.45) arbitro: Rapuano di Rimini Lazio -(24/01, ore 20.45) arbitro: Di ...- Empoli . Lazio -. Verona - Lecce . Sabato 21/01 H. 15.00 Arbitro: La Penna di Roma . Assistenti: Dei Giudici Rossi C. IV: Ferrieri Caputi. VAR: Doveri. AVAR: Manganiello. Salernitana ...Come riferito nei giorni scorsi da Tuttosport, la Giunta Comunale delibererà sul progetto del nuovo stadio di Milan e Inter oggi 19 gennaio: l'oggetto sono le modifiche del progetto ...Interessante banco di prova per due fischietti emergenti come Marinelli di Tivoli a cui è stata assegnata la direzione di Juventus-Atalanta e Di Bello di Brindisi a cui è stata assegnata Lazio-Milan .