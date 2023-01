Milan-Inter 0-3 | analisi tattica e considerazioni

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La Supercoppa Italiana ha riservato una sfida, quella tra, letteralmente a senso unico. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno surclassato i campioni d’Italia con un perentorio 3-0 che, in realtà, nasconde molto più di quanto si sia visto in campo. La formazione di Stefano Pioli è rimasta negli spogliatoi, evidenziando una fragilità difensiva e una inconsistenza mentale che non si vedevano dai tempi pre-Covid. Per i rossoneri in campo il solito 4-2-3-1, con Kjaer preferito a Kalulu in difesa, il ritorno di Tonali in mezzo al campo (dopo la squalifica di Lecce) e l’innesto di Messias al posto di Saelemaekers sulla fascia destra. In casa nerazzurra nessuna novità con il collaudato 3-5-2 con Acerbi al centro della difesa, Calhanoglu in regia al posto dell’acciaccato Brozovic e Darmian al posto di Dumfries. Primo tempo:...