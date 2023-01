La Ragione

... Sinisae Gianluca Vialli , ndr) non è stato semplice. Quando accade questa situazione ... Conte vive a Londra, mentre laElisabetta e la quindicenne Vittoria sono rimaste a vivere in ...... ma anche quello die pure quello di Ventrone, che lavorava con lui in Inghilterra. Tre perdite che lo starebbero convincendo - vista che suae sua figlia sono rimaste in Italia - ... **Mihajlovic: moglie Arianna, ‘lotto con la stessa forza di Sinisa’** In un'intervista al Guardian le riflessioni dell'allenatore del Tottenham, che ha confessato di soffrire la distanza dalla moglie e dalla figlia adolescente. "Per la mia passione ho rinunciato a molte ...quindi Mihajlovic e Vialli, due perdite dolorose per il 53enne tecnico salentino. Che è sotto contratto con gli Spurs fino a giugno ma si trova a Londra senza famiglia al seguito visto che la moglie ...