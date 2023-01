Migranti | l’ammiraglio smentisce le balle delle Ong

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Chissà se i “soliti noti” (cioè giornaloni e sapientoni di sinistra), che avevano parlato di un decreto “liberticida” e “razzista”, avranno qualcosa da obiettare alle affermazioni fatte ieri dal contrammiraglio Giuseppe Aulicino durante l’audizione a Commissioni riunite Affari costituzionali e trasporti del Senato? Aulicino ha sottolineato, in evidente antitesi con la falsa retorica dominante, come l’ultimo decreto sulle Ong aumenti la sicurezza e migliori nettamente il trattamento degli stessi. A plastica dimostrazione, aggiungerei io, di come la sinistra sia ipocrita e ideologica, del tutto disinteressata nel concreto alla vita di queiche strumentalizza a man bassa. Aulicino non è l’ultimo arrivato, anzi è un esperto di questioni migratorie: un’esperienza acquisita tutta sul campo, come capo del III Reparto Piani e Operazioni del ...