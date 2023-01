Mickey 17 | ultime novità sul nuovo film di Bong Joon-Ho

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Naomi Ackie rivela in esclusiva leriguardo il misterioso17. Diretto dal regista-Ho; con attore protagonista Robert Pattinson Grande attesa per ildel regista premio Oscar-Ho,17. Dopo lo stravolgente e criptico teaser promozionale diffuso recentemente; ulteriori anticipazioni sono giunte sul web, alzando l’asticella dell’incalzante attesa. Difatti, secondo la cooprotagonista Naomi Ackie; il progetto misterioso e sfuggente; saprà colpire tutti per la sua natura selvaggia, commovente e divertente. Ecco di seguito quanto dichiarato su17: La storia è commovente, selvaggia e divertente. La storia è sensazionale, ...