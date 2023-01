Michela Persico risponde agli haters | 'Io di plastica? Che mondo sarebbe senza?' FOTO

Corriere dello Sport

Commenta per primo La prima volta non si scorda mai .debutta sul grande schermo. La compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani , è impegnata nelle riprese del film ' In_finiti ' con Ignazio Moser e la colonna sonora curata ...Commenta per primo La compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani,sta girando il film 'In_finiti' e si scatena nel backstage. Guarda il video postato su Instagram. Seno o lato b Michela Persico spiazza tutti A riprova che anche le wags hanno una gerarchia. A Cagliari, a parte Michela Persico, bellissima compagna di Rugani, presentatrice di programmi televisivi di successo, è passata – anche se per poco e ...La sua bellezza è più unica che rara; è veramente impossibile non restare affascinati da una donna come Michela Persico.