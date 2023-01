Michel vola a Kiev e promette altre armi a Zelensky

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Dei carri armati devono essere consegnati” all’Ucraina. È quanto ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Charles, al termine di una visita lampo adove ha avuto un incontro con il presidente Volodymyr: “Avete bisogno di più sistemi di difesa antiaerea e di artiglieria, di più munizioni” “Sentiamo il vostro messaggio. Avete bisogno di più sistemi di difesa antiaerea e di artiglieria, di più munizioni” ha scritto sul suo profilo Twitter,, sottolineando che gli occidentali sono “coscienti che le prossime settimane potrebbero essere decisive per il proseguimento della guerra con la Russia”. “Stiamo facendo di tutto per isolare la Russia. L’Ue ha adottato nove pacchetti di sanzioni e stiamo lavorando duramente per raccogliere il piu’ ...