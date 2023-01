“Mi hai davvero sparato?” | le ultime parole di Martina Scialdone al suo assassino

Leggi su tpi

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Costantino Bonaiuti, ex dipendente Enav che il 13 gennaio scorso hae ucciso la ex compagnaa Roma, continua a difendersi. “Dopo che è partito il colpo mi ha guardato e ha detto: “Ma mi hai?”, ha raccontato in carcere al suo avvocato Fabio Tagliatela. Lo riporta La Repubblica. Una versione che descrive un’incredulità pari a quella della vittima, poco prima di morire davanti al ristorante Brado, al Tuscolano, a Roma. “Non la volevo uccidere, mi volevo suicidare. Sono disperato, pensavo che la pistola avesse la sicura inserita, invece è partito un colpo”, ha proseguito. Secondo la tesi difensiva, il colpo di pistola che ha ucciso l’avvocata di 34 anni sarebbe “partito per errore”. Per questo, il 18 gennaio l’avvocato Fabio Taglialatela ha presentato un’istanza al ...