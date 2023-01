(Di giovedì 19 gennaio 2023) Una storia spaventosa. La storia di una ragazzina che per ben 8 anni dal 2013 al 2021, ha subito maltrattamenti e minacce all’interno dell’abitazione familiare di La Storta, e che alla fine, è stata costretta a scappare di casa per mettere fine alla quella tremenda vicenda fatta di vessazioni e insulti continui. Poi, ha denunciato la, la causa del suo incubo. Si tratterebbe di una donna di 51 anni, originaria del Camerun, ora accusata di maltrattamenti e minacce. Stando alle ricostruzioni e alle tremende testimonianze,la piccolae la costringeva a dormire bagnata. Poi, coronava il tutto con continui insulti: ”Sei una strega mandata da tua madre a rovinarmi la vita”. Minorenne si tatua senza il permesso dei genitori, condannata la finta mamma Minorenne ...

Il Corriere della Città

La donna, una 51enne del Camerun, accusata di maltrattamenti e minaccia, lal'acqua bollente e la costringeva a dormire bagnata, oltre ad insultarla ripetutamente, dicendole: 'Sei una ...Ma con l'arrivo della superiorità numerica, il tecnico del Milandentro anche Giroud per ... Il vicecampione del mondo, a sua volta, essendo ancorashock per la sostituzione precoce nella ... ”Mi buttava sotto l’acqua bollente, mi diceva che ero la figlia del diavolo”: bambina torturata dalla matrigna «Mi ha buttato sotto la doccia di acqua bollente e mi ha obbligata a dormire bagnata perché una sera non avevo finito di cenare - ha raccontato la ragazzina davanti ai giudici della quinta sezione ...