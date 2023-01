' Mi buttava l' acqua bollente | mi diceva strega figlia del diavolo e grassa' | il racconto choc della bimba tormentata dalla matrigna

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lala tormentava da anni e, alla fine, la bambina è scappata di casa. Le continue vessazioni sono durate per otto anni, dal 2013 al 2021. Maltrattamenti , minacce e vere e proprie violenze ...

La donna, una 51enne del Camerun, accusata di maltrattamenti e minacce, la metteva sotto l'acqua bollente e la costringeva a dormire bagnata. Ma non finisce qui. La donna, infatti, insultava la bambina ripetutamente, dicendole: 'Sei una strega figlia del diavolo e grassa'. «Mi ha buttato sotto la doccia di acqua bollente e mi ha obbligata a dormire bagnata perché una sera non avevo finito di cenare - ha raccontato la ragazzina davanti ai giudici della quinta sezione ...