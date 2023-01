Mezzo chilo di hashish sequestrato in abitazione nel Casertano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutokg diè statodalla Polizia di Stato a San Nicola la Strada (Caserta) nel corso di un’operazione che ha portato all’arresto di un 41enne per detenzione di fini di spaccio. Sono stati i “Falchi” della Squadra Mobile di Caserta a presentarsi a casa dell’uomo dopo essere venuti a conoscenza della presenza di una cospicua quantità di droga. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato l’in una busta di latte all’interno del frigorifero, già suddiviso in dosi per la vendita; è statoanche materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

