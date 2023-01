Metro A interrotta tra Colli Albani e Anagnina per un intervento tecnico | caos a Termini per la chiusura dell' accesso

MilanoToday.it

Alla stazione Termini il varco per laA è stato più volte chiuso: la calca delle persone sulle banchine della linea A in attesa dei treni era risultata pericolosa. Intanto il disagio dei ...Disagi per chi viaggia in metropolitana a Roma . Atac informa di aver interrotto la circolazione della MetroA nella tratta tra Colli Albani e Anagnina , in entrambe le direzioni, per eseguire un ... La linea della metro lilla (M5) sarà interrotta per manutenzioni #info #atac - metro A: abbiamo interrotto la tratta Arco di Travertino<->Anagnina per eseguire un intervento tecnico. Circolazione attiva Arco di Travertino<->Battistini. Vi aggiorniamo #Roma — ...La metropolitana linea A di Roma è interrotta nella tratta compresa tra Arco di Travertino e Anagnina. Il disservizio si è registrato nella mattinata di giovedì 19 gennaio. Ad annunciarlo sui social n ...