Meteo | le previsioni in Campania di giovedì 19 gennaio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,192023. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli piogge, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1281m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo ...

Immagine home page: tratta da tweet del dipartimento della protezione civile. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a'...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Giovedì 19 gennaio 2023 Al mattino nevicate sui versanti padani centro - orientali oltre i 300 - 400 metri di quota e ... Meteo: Weekend, tra Sabato 21 e Domenica 22 il ciclone Thor si rinforza; dure conseguenze sull'Italia In previsione delle nevicate invernali, annunciate per i prossimi giorni anche dalle previsioni meteo, il Comune di Tredozio ha emesso da tempo un Piano neve, con ‘indicazione utili’ ai cittadini. Olt ...Tra domani e sabato una nuova perturbazione, la n.9, investirà le Isole, il Sud e poi il medio Adriatico: altro carico di piogge e nevicate fino a quote basse ...