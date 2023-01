Meteo | le previsioni di venerdì 20 gennaio | maltempo dalla Sardegna al Centro-Sud

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il ciclone Thor acquista sempre più potenza e sferza l’Italia. Per20gli esperti prevedono su diverse regioni venti freddi da uragano, piogge torrenziali e neve. In particolare, il fortecolpirà lae si sposterà via via verso il-Sud e le regioni Adriatiche, con neve abbondantissima fino in collina. Nubifragi su Lazio, Campania, Calabria tirrenica, Molise, Abruzzo. Attese le ultime piogge sulle coste dell'alto Adriatico e il nevischio in Emilia (LE).