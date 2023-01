Meteo | Cori si colora di bianco | cade la neve nel Comune

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Incanto per i residenti di, che da un’ora stanno vedendore lasul proprio territorio. Una vera sorpresa per i cittadini, considerata come la nevicata non era prevista su tutto il territorio laziale. Per i residenti sarà una serata all’insegna della dolcezza e la bellezza, con i fiocchi diche invaderanno la cittadina in provincia di Latina e che imbiancherà tutte le strade presenti in questa zona del territorio pontino. Latocca la località diSul territorio di, nella provincia di Latina, laè cominciata a scendere poco prima di cena. Infatti, i fiocchi sono scesi dal cielo intorno le ore 19.30. Una situazione che quasi nessun residente si aspettava, considerato pure come tantirologi nei ...