Meta Quest Move | le novità della settimana

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Allenamento in VRcon! Dove è possibile incontrare il proprio allenatore in realtà virtuale Dopo le migliori app per allenarsi con la realtà virtualescorsa, ecco una grossa! Finalmente è arrivato il momento di mettere in evidenza come gli allenatori esperti possono aiutare gli utenti a immergersi nel fitness VR (qui per maggiori info). Tra le, disponibili da oggi fino al 22 Gennaio su, abbiamo tre pacchetti di app VR, e sono: Get Groovy Pack, Fight to the Finish Pack, Stay Focused Pack.: ...