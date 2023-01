Met Gala 2023 | svelati ospiti d’onore e dress code alla Karl Lagerfeld

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Save the date: 1° maggio. Come ogni anno di questi tempi, eccoci qui, per l’annuncio più atteso da tutti i fashionisti. La domanda sorge spontanea: quale sarà il tema del Met? Al di là di tutte le previsioni, questa edizione promette già faville considerato che il fil rouge sarà niente meno che. Prepariamoci a una mostra imperdibile a lui dedicata ma, soprattutto, a un red carpet esplosivo. Considerato che ilsarà spassionatamente «In honour of». Con tutto quel che ne consegue. Ecco tutto quello che sappiamo fino a ora. A partire dall’annuncio dei co-chairs di quest’anno: Michaela Coel, Penélope Cruz, Roger Federer e Dua Lipa. E, anche qui, ne vedremo delle belle. foto: gettyimages...

