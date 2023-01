Messina Denaro | trovato un terzo covo Nell' altra casa appunti con nomi e numeri

La polizia ha trovato il terzo covo del boss mafioso Matteo, arrestato lunedì 16 gennaio a Palermo. Si tratta di un appartamento vuoto a Campobello di Mazara, nel Trapanese. Trovato il terzo covo di Matteo: è un appartamento ..."So che chiedo un miracolo ma voglio provarci". Così Piera Maggio , la mamma di Denis Pipitone , spera che con la cattura di Matteopossa arrivare una svolta sul caso della figlia, scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. La donna è certa che l'ex superlatitante, capo di Cosa nostra nel Trapanese, sappia cosa sia ...Rose rosse, la banda e fan per l'addio alla diva del cinema italiano. Le note della fanfara dei Bersaglieri hanno accompagnato l'uscita del feretro dalla Chiesa degli Artisti, poi il ritorno nella sua ...In questa edizione: Messina Denaro, trovato un terzo covo, Lagarde: "Recessione più lontana", Qatargate, Eva Kaili resta in carcere, Armi all'Ucraina, pressing da Kiev e Nato, Confermato sciopero ...