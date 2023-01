Messina Denaro | trovato un terzo covo Appunti con nomi | e un poster del padrino nel primo

La Polizia ha trovato un terzo covo appartenuto a Matteo. E' un appartamento, situato sempre a Campobello di Mazara, nel Trapanese, dove si trovano anche gli altri due rifugi. La zona ...La casa principale di proprietà dell'uomo che gli aveva dato l'identità, un appartamento vuoto e un bunker blindato. Sono tre gli alloggi riconducibili alla latitanza di Matteotrovati dai carabinieri dopo l'arresto del boss. Le indagini ora si concentrano sulla rete che ha permesso al capo mafia di non farsi trovare nei 30 anni trascorsi per lo più nel suo ...Nuovi dettagli emergono riguardo al primo appartamento perquisito dalle forze dell’ordine durante le indagini sulla latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Le autorità stanno ancora lavorando per ..."Una vicenda triste per l'Italia, benché si sia conclusa felicemente con l'arresto. Ma trent'anni sono tanti". Giordano ...