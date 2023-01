Messina Denaro | trovato il libro del boss | dentro numeri e sigle da decifrare

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Trapani –, nomi,. Ecco cosa c’è sulmastro, un taccuino scritto a mano,nel covo delMatteo. Tra i documenti ritrovati nell’appartamento di via CB 31 a Campobello di Mazara (Trapani) gli investigatori, che da due giorni setacciano ogni angolo della casa, c’è questo taccuino da cui emergerebbe una rete di relazioni del capomafia in fuga per 30 anni. Non si sa ancora molto del contenuto, che dovrò essere decifrato, ma per gli inquirenti potrebbe trattarsi di un ‘reperto’ molto importante. (Fonte: Adnkronos) In aggiornamento…

Durante la puntata di giovedì 19 gennaio, la conduttrice Myrta Merlino ha affrontato i dubbi che circondano l'arresto del boss mafioso Matteo, dopo 35 anni di latitanza. In particolare,...... ma non lasciatevi ingannare: non lo è affatto, è una "rraffinatissima" (come la mente di Matteo, già assurto al culto) operazione di marketing che sancisce il valico delle colonne d'...MAZARA DEL VALLO - "Noi ci auguriamo che Matteo Messina Denaro possa dire qualcosa sulla scomparsa di Denise Pipitone, anche se nominando come difensore ...Non si sa ancora molto del contenuto, che dovrà essere decifrato, ma per gli inquirenti potrebbe trattarsi di un 'reperto' molto importante ...