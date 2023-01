Messina Denaro | sequestrata la casa della mamma di Andrea Bonafede

RaiNews

A proposito della professionalità di coloro che hanno catturato Matteo, tra le tante dichiarazioni rilasciate in questi giorni da magistrati che hanno accompagnato la loro eroica ..., occhio alle perquisizioni: non perdiamoci carte e documenti Per favore, nel perquisire ed esplorare case, covi e nascondigli di Matteo, gli inquirenti spengano i ... Messina Denaro rinuncia a presenziare al processo. Sequestrata la casa della madre di Bonafede - Processo stragi, udienza rinviata al 9 marzo - Processo stragi, udienza rinviata al 9 marzo (ANSA) - PALERMO, 19 GEN - Folla di giornalisti e telecamere davanti l'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta dove stamane si celebra l'udienza del processo davanti alla corte d'assise a ...i presenti alla Camera dei Deputati hanno applaudito dopo che il Ministro si è congratulato con la magistratura e le forze dell’ordine per l’arresto del latitante Matteo Messina Denaro. / Camera Tv ...