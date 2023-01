Messina Denaro | sequestrata la casa della mamma del prestanome Andrea Bonafede

- Il giornalista esperto di mafia è intervenuto a ...- L'attuale sottosegretario alla giustizia commenta la condanna definitiva dell'ex senatore Dalì per aver favorito. 'Usciamo da una logica incostituzionale di colpevolizzazione dei più, vale per Forza Italia come per il partito democratico' - ha risposto Sisto. Ci sono mai stati sospetti di ...Matteo Messina Denaro rappresenta una delle personalità più elusive della recente storia criminale di Cosa Nostra. Ha eluso la giustizia per trent’anni macchiandosi di stragi e lavando con il sangue l ...Arresto Messina Denaro, sequestrata la casa della madre di Bonafede, un appartamento all’angolo tra la via Marsala e la via Cusmano a Campobello ...