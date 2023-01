Messina Denaro | sequestrata la casa della madre di Andrea Bonafede

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ladiè stata posta sotto sequestro. Si tratta dell’uomo che potrebbe aver fornito il suo alias a Matteo. L’abitazione si trova all’angolo tra via Marsala e via Cusmano a Campobello di Mazara. L’appartamento è a pian terreno ha due ingressi. Da tempo però laè disabitata. La mamma divive nelladi Tre Fontane insieme a una delle sue figlie. Intanto i pmprocura di Palermo Pierangelo Padova e Alfredo Gagliardi sono arrivati nel carcere palermitano del Pagliarelli. Si svolgerà l’udienza di convalida di Giovanni Luppino, il commerciante di olive incensurato, alla guida dell’auto che tre giorni fa ha condotto...

RaiNews

Su La7 Atlantide Speciale su Matteo800.000 (5.8%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 717.000 (5.2%). Sul Nove Il Vento del Perdono 415.000 (2.2%). Su Tv8 …Con amore Babbo ...Ma purtroppo per lui l'arresto di Matteoha dimostrato che senza quelle intercettazioni il boss sarebbe stato ancora latitante chissà per quanti anni". È il commento pronunciato a Otto ... Sequestrata la casa della madre di Bonafede. Messina Denaro rinuncia a presenziare al processo - Messina Denaro rinuncia alla presenza in videoconferenza al processo - Messina Denaro rinuncia alla presenza in videoconferenza al processo Messina Denaro però non è comparso nella stanza predisposta nell’istituto di pena, dove si è vista solo una sedia vuota. 19 Gen 2023 10:32 Sequestrata la casa della mamma di Andrea Bonafede E’ stata ..."Non è stato giusto arrestare Matteo Messina Denaro A questa persona dico vaffanculo...". Pif, ospite di Cartabianca su Raitre, sbotta dopo un servizio realizzato a Castelvetrano… Leggi ...