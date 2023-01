Messina Denaro | rinviata al 9 marzo la prima udienza dopo l’arresto | il boss deve sottoporsi alla chemioterapia in carcere

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il primo confronto tra ilMatteoe i giudici che indagano sulle stragi di mafia è rimandato. L’del processo per i mandanti delle stragi di Capaci e via d’Amelio prevista oggi nell’aula bunker delMalaspina di Caltanissetta è stata infattial 9. Lo ha stabilito il presidente della Corte d’Assise, Maria Carmela Giannazzo,che ilha deciso di non collegarsi all’in videoconferenza dalde L’Aquila dove è detenuto a seguito del. La decisione sarebbe collegatanecessità per ildioggi stesso...