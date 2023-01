Messina Denaro | oggi udienza su stragi del ’92 | boss forse in videoconferenza

Dopo l'arresto di Matteo, Campobello di Mazara - paese di 11mila abitanti - è balzato al centro delle cronache. Il boss, latitante da 30 anni, viveva lì, in un appartamento di vicolo San Vito a poche centinaia ...Per il procuratore generale Antonino Patti "non vi è alcun impedimento" per celebrare il processo Potrebbe apparire questa mattina in videoconferenza il boss mafioso Matteoarrestato lunedì mattina a Palermo. Riprenderà alle 9.30, davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta, l'udienza che vede imputato l'ex latitante, accusato di essere uno dei mandanti ...Udienza per le stragi del ’92: Matteo Messina Denaro forse in videoconferenza già da stamattina. A Caltanissetta riprende il processo e il procuratore Patti spiega: “Non vi è alcun impedimento” a ché ...“Così tante macchine di carabinieri a Campobello di Mazara non si erano mai viste”, si lascia scappare un cliente che esce dal supermercato a due passi dal covo di vicolo San Vito dove viveva il boss ...