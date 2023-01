Messina Denaro | oggi l’interrogatorio di garanzia di Giovanni Luppino | l’autista del boss

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sarà interrogato questa mattina, a partire dalle 9.30, nel carcere Pagliarelli di Palermo, 59 anni,delMatteo, arrestato assieme all’ex-latitante durante l’operazione dei carabinieri alla clinica Maddalena di Palermo.è un commerciante di olive di Campobello di Mazara nel Trapanese, il luogo in cui il latitante si nascondeva e di cui ne aveva fatto residenza nella carta d’identità falsa che rimandava ad Andrea Bonafede, l’alias che utilizzava per camuffarsi. È stato proprioad accompagnare ilalla clinica Maddalena per la seduta di chemioterapia.non ha alcuna parentela con ilomonimo, e sarebbe un volto nuovo per gli ...

La Repubblica

"Non mi convince un Matteoche si fa i selfie in clinica. O che arriva con l'olio di Castelvetrano per medici ed infermieri. Preferisco pensare che l'abbia tradito la voglia di essere seppellito tra i suoi ulivi".C'è preoccupazione perché molti pensano che si vogliano tagliare anche quelle che riguardano i reati di mafia e questo renderebbe impossibili arresti come quello di Matteo. Ma Nordio ... Il selfie con Messina Denaro diventa virale: il medico rischia una sanzione disciplinare PALERMO A volte ritornano. O probabilmente non se n’erano mai andati. La scoperta del secondo rifugio di Matteo Messina Denaro catapulta nel presente figure del passato. La palazzina ai ...Prima ora d'aria nel supercarcere dell'Aquila, boss 'sorridente' Come in un thriller, la stanza segreta era dietro un armadio. Invisibile, nascosta da un fondo scorrevole coperto dagli abiti. Non c'er ...