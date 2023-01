Messina denaro non si presenta | rinviato il processo sulle stragi

(Di giovedì 19 gennaio 2023) AGI - È stata rinviata al 9 marzo prossimo l'udienza neld'appello per ledi Capaci e di via D'Amelio, dove è imputato il boss Matteo, che ha rinunciato a essere presente attraverso un video collegamento dal carcere dell'Aquila dove si trova. Nel video è comparsa la sedia vuota, lasciata dall'ex latitante che ha comunque formalizzato la nomina dell'avvocato Lorenza Guttadauro, sua nipote, che è stata sostituita dall'avvocato d'ufficio Salvatore Baglio. La richiesta di un rinvio per la concessione di un termine a difesa, per la notifica dell'ordinanza cautelare all'imputato e la contestuale nomina dell'avvocato di fiducia avvenuta appunto oggi, ha permesso il rinvio al 9 marzo prossimo. Nel carcere di Palermo del Pagliarelli era prevista invece l'udienza di convalida del fermo di ...

Il bunker, pieno di materiale, trovato per una soffiata alla Gdf: era di un plurindagato.La palazzina è vicina alla casa di vicolo San Vito dove Matteoha passato gli ultimi sei mesi della sua latitanza. Anche qui continuano le ricerche, così come negli immobili di Andrea ...Matteo Messina Denaro rappresenta una delle personalità più elusive della recente storia criminale di Cosa Nostra. Ha eluso la giustizia per trent’anni macchiandosi di stragi e lavando con il sangue ...Arresto Messina Denaro, sequestrata la casa della madre di Bonafede, un appartamento all’angolo tra la via Marsala e la via Cusmano a Campobello ...