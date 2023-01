Messina Denaro non compare al processo sulle stragi di mafia | il procuratore Patti | “Udienza del 9 marzo? Gradita sua presenza parlante”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Siamo in collegamento con la casa circondariale dell’Aquila, l’imputato Matteoè rinunciante”. “U Siccu” non ha preso parte all’dell’aula bunker di Caltanissetta nelin cui è imputato per ledi Capaci e via d’Amelio. A riferirlo la presidente Maria Carmela Giannazzo, della Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta, che ha accolto la richiesta di rinvio presentata dall’avvocata Lorenza Guttadauro, nipote del boss, nominata suo difensore. “Sapevamo che ilnon potesse progredire oggi – ha spiegato AntoninoGenerale di Caltanissetta -. Ci sono delle piste ancora oggi non sondate e conosciute, perché il livello di conoscenza diper il ...

Corriere della Sera

- Stamattina era tutto pronto per il collegamento in videoconferenza con Caltanissetta dove è in corso il Processo d'Appello per le stragi di via D'Amelio e Capaci. Sullo schermo del tribunale ...Processo Matteo, la prima udienza in programma per oggi 19 gennaio 2023 è stata rinviata. Il boss non L'articolo Processo Matteo, udienza rinviata: il boss non si è presentato in ... Matteo Messina Denaro, atteso in collegamento nell’aula bunker di Caltanissetta: ma la sedia resta vuota C'era attesa questa mattina all'interno dell'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta dove si sta celebrando il processo d'appello ...11.35 Processo stragi, il boss non si collega Rinviata al 9 marzo l'udienza, a Calta- nissetta, del processo sulle stragi di mafia del 1992, che vede imputato, come mandante, Matteo Messina Denaro.