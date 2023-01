Messina Denaro | mamma di Denise Pipitone | “Lui sa | spero in miracolo”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un “”.Piera da 18 anni continua a crederci e adesso che l’ex primula rossa, capo indiscusso di Cosa nostra nel Trapanese, è stato arrestato, ha deciso di lanciare un appello. Perché Matteoriveli cosa è accaduto alla sua, scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. “Sono certa che abbia saputo cosa è successo 18 anni fa, non perché sia stato coinvolto nel rapimento, ma perché nel nostro territorio non si muoveva una foglia senza che lui sapesse”, dice all’Adnkronos. Per ladil’ormai ex latitante potrebbe essere a conoscenza di particolari utili a segnare finalmente una svolta nelle indagini. E ad arrivare a una giustizia attesa ormai da troppo tempo. “Un bimba di ...

...lui indicato da FdI) costretto a farsi da parte dopo l'uscita della notizia di un suo coinvolgimento nel processo di 'Ndrangheta 'Gotha' proprio nel giorno della cattura di Matteo. ...Archiviato l' arresto del super boss, Matteo, le indagini continuano senza sosta. E dopo aver trovato i due bunker dove l'ex superlatitante si nascondeva, ecco scattare il sequestro della casa di proprietà della mamma del vero ...In carcere si sta meglio in Italia che in Belgio: Eva Kaili, la ex vicepresidente del Parlamento Europeo, è stata trattata molto peggio di Matteo Messina Denaro La legge belga vuole che le posizioni d ...C'é anche un "taccuino mastro" tra i reperti rinvenuti e sequestrati nel "rifugio" utilizzato da Matteo Messina Denaro in via CB 31 a Campobello di Mazara. Al suo interno ci sono numeri, nomi, sigle.