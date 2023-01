Messina Denaro | mamma di Denise Pipitone | “Lui sa | spero in miracolo”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un “”.Piera da 18 anni continua a crederci e adesso che l’ex primula rossa, capo indiscusso di Cosa nostra nel Trapanese, è stato arrestato, ha deciso di lanciare un appello. Perché Matteoriveli cosa è accaduto alla sua, scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. “Sono certa che abbia saputo cosa è successo 18 anni fa, non perché sia stato coinvolto nel rapimento, ma perché nel nostro territorio non si muoveva una foglia senza che lui sapesse”, dice all’Adnkronos. Per ladil’ormai ex latitante potrebbe essere a conoscenza di particolari utili a segnare finalmente una svolta nelle indagini. E ad arrivare a una giustizia attesa ormai da troppo tempo. “Un bimba ...

18.13 Trovato terzo covo diScoperto dalla Polizia un terzo covo del boss Matteo, arrestato dopo 30 anni di latitanza. Si tratta di un appartamento che si trova sempre a Campobello di Mazara, il ...'Tutto vero, Matteoè in carcere' ma in Italia 'ci sono molte polemiche per un'intervista che ho fatto io'. Massimo Giletti in un video dedicato al pubblico internazionale commenta la cattura del boss di ...' Noi ci auguriamo che Matteo Messina Denaro possa dire qualcosa sulla scomparsa di Denise Pipitone , anche se nominando come difensore la nipote ...Anche la mattina di lunedì, quando è stato arrestato insieme con il boss mafioso Matteo Messina Denaro. "Non lo sapevo che fosse Messina Denaro, solo un pazzo avrebbe potuto accompagnarlo sapendo che ...