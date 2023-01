Messina Denaro in collegamento con l’aula di Caltanissetta | la sedia è vuota

RaiNews

Una sedia vuota. Ha scelto di non presentarsi l'ex latitante Matteorecluso nel supercarcere de L'Aquila. Oggi era in programma, nell'aula bunker del carcere di Caltanissetta, l'udienza - la prima dopo la cattura - del processo d'appello in cui è ...AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 19 gennaio 2023 "Dopo 30 anni è stato catturato, qualche esponente di maggioranza ha tentato maldestramente di accostare questa operazione ai colori dell'esecutivo, ma non ha colori questa operazione. Non è stata portata termine ... Messina Denaro rinuncia a presenziare al processo. Sequestrata la casa della madre di Bonafede - Nella perquisizione del bunker anche il reparto cc Cacciatori di Sicilia - Nella perquisizione del bunker anche il reparto cc Cacciatori di Sicilia Il boss Matteo Messina Denaro avrebbe rinunciato a essere presente in videoconferenza, dal carcere delle Costarelle all’Aquila, con l’aula bunker di Caltanissetta a causa della ...Giovanni Luppino, l’autista che avrebbe accompagnato Matteo Messina Denaro lunedì a Palermo per i controlli medici costati al boss la cattura, ha detto di non sapere che l’uomo al suo fianco era propr ...