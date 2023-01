Messina Denaro | il procuratore De Lucia | “Ora va capito chi lo ha protetto di recente | poi bisogna ricostruire i 29 anni di latitanza precedenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Noi abbiamo diverse fasi di indagine in corso”. L’arresto di Matteoè un nuovo punto di partenza. Come spiega ilcapo di Palermo Maurizio De, gli inquirenti stanno lavorando intensamente. “Innanzitutto su chi lo haoggi, cioè chi gli ha consentito di vivere in un luogo relativamente tranquillo e di curarsi. Questa è una questione di breve periodo, perché è noto che quella casa è nella sua disponibilità da circa un anno. Questo è un lavoro che riusciremo a fare senza difficoltà”, spiega de. “Ma poi c’è il grosso del lavoro cioèi 29. È evidente – aggiunge il– che 29dipiù uno, non ...