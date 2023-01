Messina Denaro | il boss diserta il processo per stragi Non si presenta in videoconferenza

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L'udienza è stata rinviata al 9 marzo "per consentire al difensore di essere presente". Lo ha deciso il presidente della Corte d'Assise di Caltanissetta dopo che ilha deciso di non assistere all'udienza indal carcere de L''Aquila L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia ANSA

Dall'analisi ragionata di fatti di cronaca di particolare rilievo (come l'arresto di Matteo) all'approfondimento politico in vista delle elezioni regionali in Lombardia. E poi le tante ...Davanti alla Corte d'Appello di Caltanissetta , si è tenuta l'udienza del processo che vede imputato Matteo. Quest'ultimo non si è collegato in videoconferenza dal carcere de L'Aquila: secondo indiscrezioni, il boss avrebbe rinunciato a causa della seduta di chemioterapia. Il legale ha ... Trovato il terzo covo di Messina Denaro a Campobello di Mazara - Cronaca CAMPOBELLO DI MAZARA - La Polizia ha scoperto un terzo covo in cui ha vissuto il boss Messina Denaro. Si tratta di un appartamento che si trova sempre a ...La polizia ha scoperto il terzo covo di Matteo Messina Denaro: si tratta di un appartamento sempre a Campobello di Mazara, nel Trapanese. Gli investigatori ...