Messina Denaro | gli ultimi istanti di libertà del boss prima dell’arresto

Tumore al colon, la malattia di Matteo: con metastasi è fra i più letali Dottoressa condannata, prima sentenza Il verdetto riconosce colpevole l'imputata - non presente in aula al ...Si narra che Matteoavesse un'ossessione nei confronti della Jaguar di Diabolik, che avrebbe voluto equipaggiata con dei mitra sul cofano, come nel fumetto. Ecco la storia e le caratteristiche della mitica ...Si narra che Matteo Messina Denaro avesse un’ossessione nei confronti della Jaguar di Diabolik, che avrebbe voluto equipaggiata con dei mitra sul cofano, come nel fumetto. Ecco la storia e le ...Tra i reperti sequestrati in uno dei rifugi utilizzati da Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara c'è anche un "taccuino mastro", dal quale emergerebbe una fitta rete di relazioni, anche ...