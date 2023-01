Messina Denaro fa la chemio e rinuncia all' udienza

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Caltanissetta, 19 gen. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "L'imputatoMatteo hato a presenziare all'". Sono le 10.43 quando il cancelliere del carcere di massima sicurezza dell'Aquila scandisce, collegato in videoconferenza con l'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta, lentamente, queste parole. La sedia preparata per il boss mafioso, arrestato lunedì mattina, dopo 30 anni di latitanza, rimane vuota. Il boss non partecipa all'del processo che lo vede imputato come mandante delle stragi mafiose del 1992, perché impegnato nella seduta diterapia saltata nel momento della cattura. In primo gradoera stato condannato all'ergastolo. L'prosegue, ma ...

