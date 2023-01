Messina Denaro | ecco cosa è stato trovato nel secondo covo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) dalla Guardia di Finanza che ha condotto l’operazione Durante la seconda perquisizione in quello che è considerato ildinon èil famoso tesoro del boss, né la documentazione che ricostruisce la storia e i legami diNostra. Ilin via Maggiore Toselli, sempre a Compobello di Mazara, è un bunker nascosto in un appartamento, una sorta di ripostiglio-magazzino sicuro in cui si tenevano al sicuro valori. Il piccolo bunker era nascosto dietro il fondo scorrevole di un armadio attaccato alla parete di una stanza. Al suo interno la Guardia di Finanza non hané soldi, né i tradizionali pizzini della corrispondenza mafiosa. Il Corriere della Sera riferisce che ...

La Repubblica

Proprio su questo ci sono state molte polemiche dopo la cattura del boss mafioso, in cui per gli inquirenti le intercettazioni hanno avuto grande peso. "Per la Costituzione questo è ...Articoli più letti Cos'è il Micoren, farmaco che tanti calciatori prendevano negli anni Ottanta di Simone Valesini Gli omicidi di cui è responsabile Matteodi Kevin Carboni Perché ... Il selfie con Messina Denaro diventa virale: il medico rischia una sanzione disciplinare CALTANISSETTA – E’ confermata per oggi alle 9,30 nell’aula bunker del carcere “Malaspina” di Caltanissetta, l’udienza già fissata nelle settimane scorse dalla Corte d’Assise d’Appello, per le stragi d ...Potrebbe apparire questa mattina in videoconferenza il boss mafioso Matteo Messina Denaro arrestato lunedì mattina a Palermo. Riprenderà alle 9.30, davanti alla Corte d’appello di Caltanissetta, l’udi ...