Messina Denaro | convalidato arresto autista

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Palermo, 19 gen. (Adnkronos) - Incensurato e sconosciuto agli investigatori, eppure Giovanni Luppino girava con un coltello a serramanico con una lama da 18,5 cm. Anche la mattina di lunedì, quando è stato arrestato insieme con il boss mafioso Matteo. "Non lo sapevo che fosse, solo un pazzo avrebbe potuto accompagnarlo sapendo che si trattava del boss. Mi creda", ha giurato per quasi un'ora davanti al gip Fabio Pilato, che alla fine hal'chiesto dalla Dda di Palermo, con l'accusa di procurata inosservanza della pena e favoreggiamento aggravati dal metodo mafioso. Luppino, assistito dal suo legale Giuseppe Ferro, davanti al Gip Pilato si è difeso sostenendo per tutto il tempo di non sapere che l'uomo che stava accompagnando fosse Matteo ...

18.13 Trovato terzo covo diScoperto dalla Polizia un terzo covo del boss Matteo, arrestato dopo 30 anni di latitanza. Si tratta di un appartamento che si trova sempre a Campobello di Mazara, il ...'Tutto vero, Matteoè in carcere' ma in Italia 'ci sono molte polemiche per un'intervista che ho fatto io'. Massimo Giletti in un video dedicato al pubblico internazionale commenta la cattura del boss di ...' Noi ci auguriamo che Matteo Messina Denaro possa dire qualcosa sulla scomparsa di Denise Pipitone , anche se nominando come difensore la nipote ...Anche la mattina di lunedì, quando è stato arrestato insieme con il boss mafioso Matteo Messina Denaro. "Non lo sapevo che fosse Messina Denaro, solo un pazzo avrebbe potuto accompagnarlo sapendo che ...